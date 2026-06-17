Eskişehir'de vali yardımcılıkları ve kaymakamlıklarda görev değişimi

İçişleri Bakanlığı'na ait Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nin yayımlanmasının ardından Eskişehir'de vali yardımcılıkları ve bazı ilçe kaymakamlıklarında görev değişimleri yapılırken, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, şehre atanan yeni mülki idare amirlerini tebrik etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiyle birlikte Eskişehir'in yeni mülki idare amirleri belli oldu. Kararnameye göre; Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca ve Çankırı Vali Yardımcısı Aydın Börü, Eskişehir Vali Yardımcılığı görevlerine atandı. İlçe kaymakamlıklarında da değişim yaşanırken, Antalya Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin Odunpazarı Kaymakamlığına, Malatya Vali Yardımcısı Bilal Basrı Çifteler Kaymakamlığına, Erzurum Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel Sivrihisar Kaymakamlığına ve Edirne Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz ise Han Kaymakamlığına atandı.

"Yeni görevlerinin şehrimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Atama kararlarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden tebrik mesajı yayımlayan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, yeni görevlerin kent için hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Yılmaz mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle İçişleri Bakanlığımıza ait Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlanmıştır. Eskişehir'imize atanarak görevlerine başlayacak olan değerli mülki idare amirlerimizi yürekten tebrik ediyor; yeni görevlerinin şehrimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şehrimize katacakları değer ve yapacakları güzel hizmetler için şimdiden teşekkür ediyor, yeni görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Yolları açık, başarıları daim olsun" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR