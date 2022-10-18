Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi - Son Dakika
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Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi

18.10.2022 22:40
Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi

Estonya parlamentosu, işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya'ya ilhakını kınayarak, Rusya'yı "terörist devlet" ilan etti. Estonya böylece Litvanya ve Letonya'dan sonra Rusya'yı terörist devlet ilan eden 3. ülke oldu.

Estonya parlamentosunun bugünkü genel oturumunda yapılan oylama ile Rusya "terörist devlet" ilan edildi. Karara, 101 sandalyeli parlamentoda, 83 parlamenter destek verirken, 3 parlamenter ise çekimser oy kullandı.

"DİĞER ÜLKELERİ DE BENZER KARARLAR ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

Parlamento tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminin nükleer silah kullanma tehditleriyle Rusya'yı Avrupa ve dünya barışı için en büyük tehdit haline getirdiği belirtilerek, "Estonya parlamentosu Rusya'yı terörist devlet, Rusya Federasyonu'nu terörizmi destekleyen, birlikte savaşmamız gereken bir ülke olarak tanıyor. Diğer ülkeleri de benzer kararlar almaya davet ediyoruz" denildi.

İLHAK KARARINI DA KINADILAR

Rusya merkezli özel askeri şirket Wagner Grubu ile Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki ayrılıkçı grupların da terörist organizasyon olarak tanınması çağrısı yapan Estonya parlamentosu, işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya tarafından ilhak edilmesini de kınadı.

TERÖRİST İLAN EDEN 3. ÜLKE OLDULAR

Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Ukrayna'da işlenen suçların faillerinin belirlenmesi için soruşturma açılmasını desteklediğini ifade eden Estonya parlamentosu, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeliği'nden de çıkarılmasını istedi. Öte yandan Litvanya ve Letonya da daha önce Rusya'yı "terörist devlet" ilan etmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Estonya, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da 'terörist devlet' ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi - Son Dakika
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