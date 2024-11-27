Ethem Kasap Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Politika

Ethem Kasap Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ethem Kasap Son Yolculuğuna Uğurlandı

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın babası Ethem Kasap, kalp krizi sonucu 88 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze törenine Kılıçdaroğlu, Kütahya Valisi ve birçok kişi katıldı.

27.11.2024 18:18  Güncelleme: 18:23
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Saadet Partisi (SP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın babası Ethem Kasap, geçirdiği kalp krizi sonucu 88 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Kasap için Kütahya Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, cenaze namazı öncesinde Ali Fazıl Kasap'a taziye dileklerini iletti. Helallik alınmasının ardından cenaze namazını Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık kıldırdı.

Törene Kütahya Valisi Musa Işın, Saadet Partisi Milletvekilleri Birol Aydın ve Selçuk Özdağ, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kasap ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise cenazeye çelenk gönderdi.

Ethem Kasap, Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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