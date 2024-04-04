Etimesgut\'ta CHP\'li Erdal Beşikçioğlu mazbatasını aldı

Etimesgut'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni önde kapatan CHP'li Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını devraldı.
Ankara'nın Etimesgut Belediyesi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde el değiştirdi. Seçimi, Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Enver Demirel'in önünde kapatan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut'un yeni belediye başkanı oldu.
Beşikçioğlu, mazbatasını aldıktan sonra belediye binası önünde yaptığı konuşmada, "Tam 90 gün ilçemizin sokaklarında, caddelerinde tek tek buluşup onlarla sohbet ettik. Üstelik gözlerimizin içine baka baka. Dertleştik, güldük, gülüştük, üzüldük. Ben kendimi anlattım, onlardan kendilerini dinledim. Bir oy istedim eğer uygun görürlerse diye. Dostlar oylarımızı helal ediyor muyuz? Başkanınızda size helal ediyor" ifadesini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise burada yaptığı konuşmada, "Üç belediyemiz vardı. Şu anda ilçe belediyelerimizi on altıya çıkardık. Çünkü Ankara halkı beş yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni canlı yayınlanan oturumlarını gördüler. Ben orada elimden tutmayan belediye başkanlarını seçimde gidip ilçe ilçeye şikayet edeceğimi söylemiştim. Gerçekten oralarda etkili oldu. İnşallah hep beraber şimdi el ele vererek Ankara'ya çok daha güzel hizmetler yapacağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA
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Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Sarıot Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde iki aday eşit oy alınca, muhtarlık kura ile belirlendi. Ev hanımı Hediye Ceylan, ailesinin karşı çıkmasına rağmen girdiği seçimden çekilen kura sonucu muhtar oldu. Ceylan, görev süresi boyunca köyün sorunlarını çözmek için elinden geleni yapacağını belirtti.
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