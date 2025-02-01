Eyal Zamir, IDF Genelkurmay Başkanı Adayı

Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, emekli Tümgeneral Eyal Zamir'i İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yeni Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yeni genelkurmay başkanı belli oluyor. Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, emekli Tümgeneral Eyal Zamir'i Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterdi. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu ve Katz, bu akşam emekli Tümgeneral Eyal Zamir'in IDF'in yeni Genelkurmay Başkanı olarak atanması konusunda anlaştılar" denildi.

Yasa gereği, Zamir'in adaylığı Üst Düzey Atamalar Danışma Komitesi tarafından incelenecek, ardından da aday kabine oylamasıyla onaylanacak.

Zamir, 7 Ekim 2023 olaylarına yol açan başarısızlıklardaki sorumluluğu nedeniyle istifa eden IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'nin yerine geçecek en önemli aday olarak görülüyor. - TEL AVİV