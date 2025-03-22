Eylemcilerden CHP'li vekile: Dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de gaz yemesek - Son Dakika
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Politika

Eylemcilerden CHP'li vekile: Dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de gaz yemesek

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Saraçhane'deki eylemciler CHP'li vekil Ali Gökçek'e ''Madem dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de biz bu kadar biber gazı yemesek'' dedi. Gökçek ise eylemcilere ''Dokunulmazlığı yanlış anlıyorsunuz'' diye tepki verdi.

22.03.2025 11:13
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İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu gözaltına alınması sonrası 3 akşamdır İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde eylem düzenleniyor. Gösterilerde zaman zaman polis ile eylemciler arasında gergin çıkarken emniyet güçleri olaylara biber gazı ile müdahale ediyor.

"DOKUNULMAZLIĞI YANLIŞ ANLIYORSUNUZ"

Biber gazlı müdahale sonrası duruma tepki gösteren bir protestocu ile CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Eylemci, Gökçek'e, "Madem dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de biz bu kadar biber gazı yemesek." dedi. Gökçek ise karşılığında, "Bakın siz dokunulmazlığı yanlış anlıyorsunuz." yanıtını verdi.

Eylemcilerden CHP'li vekile: Dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de gaz yemesek

"BİBER GAZI YEDİĞİNİZE İNANMIYORUZ"

Başka bir eylemci ise Gökçek'e, "Senin biber gazı yediğine mermi yediğine ben inanmıyorum. Hiç birimiz inanmıyoruz." dedi.

Eylemcilerden CHP'li vekile: Dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de gaz yemesek
Eylemcilerden CHP\'li vekile: Dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de gaz yemesek

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Eylemcilerden CHP'li vekile: Dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de gaz yemesek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 220198:
    olum sizin kafaniz mi guzel onlar ancak sizi kiskirtirlar olan size olur dilek hanim bi kere cikti oda sayemizde et yediniz dedi gittj hani oglu falan niye protestolarda yok gunahinida almayayaim ama gormedim halk tv sozcude falan,hani akp sarayli chp halkciya oyuzden en bastakiden en alttakine kadar mv leri dahil biber gazini solumaliya 28 8 Yanıtla
  • Hakan1421:
    sayın vekil niye önden gitsin, paraları omu yedi ki gazı o yesin? sizde akıllı olun partizanlığınız vatan sevgisinin önüne geçmesin 19 5 Yanıtla
  • 220198:
    bayram yaziklan sana 15 temmuz la bir mi tuttun sev yada sevme bir ulkenin bas kademesi oldurulurse ulke duser burda chpnin basindakilere bisey olsa Ataturkun partisimi kapanicak ki biber gazindan da olmezler heralde :) 13 5 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    gazdan korkuyorsan sokaga cıkma kardesim sen. senin yiyecegin nane degil bunlar. 15 temmuzda tayyip kendini tankların onune mi attı? 4 9 Yanıtla
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