Eyüp Eroğlu, Tokat\'ta Mahalle Toplantılarına Devam Ediyor

AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 31 Mart yerel seçimlerine doğru giderken mahalle toplantılarına, vatandaşlarla görüşmelerine devam ediyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Nurettin Alan, Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, AK Parti İl Başkanı Ali Özer, Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan'la birlikte İbn-i Kemal Mahalle Konağı'nda Mahmutpaşa Mahallesi sakinleriyle buluşan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, birlik ve beraberlik içerisinde bir dönem daha Tokat'a hizmet edeceklerini vurguladı.

Başkan Eroğlu; "Dün hayal kurduklarımızı bugün gerçekleştirdik"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; " Türkiye'miz hamdolsun 22 yılda adeta parmak ısırtılan, insanların hayretler içerisinde gözlemlediği, nereden nereye dediği bir ülke oldu. Bu gece 00.49'da Alper Gezeravcı'mızı uzaya gönderdik. Dün bunların hayalini kurarken bugün bunu gerçekleştirdik. Milli ve yerli yaptığımız yüzlerce eserle Türkiye'miz güçlendi, büyüdü. Türkiye'nin bugün ayakları üzerinde durmasını istemeyenler sürekli olmuştur, hamdolsun bütün bu engellemeleri Allah'ın izni, sizlerin duası, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti ile aştık. Bundan 8-9 ay önce bir seçimden geçtik ve milletimiz yeniden galip geldi ve Cumhurbaşkanımızı seçtik. Geçen bu süreçte ise ülkemizde ve dünyada çok farklı gelişmeler oldu. 7 Ekim'de Filistin'de başlayan insanlık dışı uygulama yüreğimizi dağladı. Cumhurbaşkanımızın izlediği diplomasi verdiği gayretler takdire şayandı. İnşallah bu insanlık dışı uygulamayı yine Türkiye'miz durduracaktır. Bunu Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük ve güçlü olan Türkiye'miz başaracaktır" dedi.

Ülke ve dünya siyasetinin ardından Tokat özelinde konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 10 yıllık hizmet sürecinde yaptığı çalışmalardan bahsetti. Başkan Eyüp Eroğlu; "Ben Tokat'ımızda doğmuş, büyümüş, 4 yıllık üniversite ve askerlik süreci dışında hep Tokat'ta sizlerle bir ve beraber olmuş bir kardeşinizim. Bu şehre sevdamız büyük, biz bu şehre aşığız. Sokak sokak, cadde cadde, adım adım bu şehrin her yerine hakimiz. Hamdolsun sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. 10 Yıldır sürekli sizlerle iç içe olmaya, bu aziz şehir Tokat'ımız için birlikte kararlar almaya gayret ettik, bundan sonra da birlikte karar alacağız. 31 Mart yerel seçimlerine kadar, Tokat'ımızı kapı kapı dolaşacak, sizlerle büyümeye devam edeceğiz. ve inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözü yerine getirerek, 12'de 12 yaparak Tokat'ımızda eşsiz ve büyük bir destana hep birlikte imza atacağız. Bugün bizleri yalnız bırakmayan bütün hemşerilerime, Mahmutpaşa Mahallesi sakinlerimize, değerli komşularıma gönülden sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Mahmutpaşa Mahallesi sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Eroğlu, yeni dönemde de mahalle bazlı projelere devam edeceklerini belirtti. - TOKAT