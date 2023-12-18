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Eyyübiye Belediye Başkan Aday Adayı Alkan: İlçemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz - Son Dakika
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Eyyübiye Belediye Başkan Aday Adayı Alkan: İlçemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz

İş insanı Mustafa Alkan, Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adayı oldu.

Eyyübiye Belediye Başkan Aday Adayı Alkan: İlçemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz
18.12.2023 - 12:11,
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İş insanı Mustafa Alkan, Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adayı oldu. Eyyübiye'yi tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istediklerini ve bu yönde projeler hazırladıklarını söyleyen Alkan, "Eyyübiye'nin potansiyelini ortaya çıkarmak için gerekli altyapıyı sağlayacağız. Ayrıca yerel işletmelerimizin rekabet gücünü arttırmak için vergi indirimleri, kredi kolaylıkları ve eğitim imkanları sunacağız" dedi.

İlçenin sorunlarına çözüm bulmak, hizmet kalitesini artırmak, vatandaşların talep ve beklentilerini karşılamak için çalışacağını söyleyen Mustafa Alkan, ilçenin istihdam sorunlarına kalıcı çözümler getirmek için çalışmalar yapacağını ifade etti. Eğitim ve sağlık alanına önem verdiğini söyleyen Alkan, eğitim kalitesini artırmak için okulların modernizasyonunu sağlayacaklarını dile getirdi. Alkan, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir hale gelmesi için yeni sağlık merkezleri kurmayı planladıklarını da söyledi. Alkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonuyla ülkemizin her köşesinde büyük değişimler yaşanmaktadır. Eyyübiye ilçemizin gelişimi için de kendisinin destekleri ve yönlendirmeleri bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. İnanıyorum ki sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği altında daha da büyüyecek ve kalkınacak bir Eyyübiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"KÜLTÜR-SANAT FAALİYETLERİNE DE DESTEK VERECEĞİZ"

Alkan, yaptığı açıklamada, Eyyübiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini korumak ve geliştirmek için projeler başlatacağını belirtti. Alkan, ayrıca Eyyübiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için işletme ve sanayi alanlarında destek vereceğini ifade etti. Eyyübiye'nin sosyal hayatına da önem verdiğini vurgulayan Alkan, "Eyyübiye'nin genç neslinin eğitimine ve sağlığına öncelik vereceğiz. Ayrıca kültür-sanat faaliyetlerine de destek vereceğiz. Eyyübiye'de herkesin mutlu olması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Belediye Başkanlığı, Mustafa Alkan, Şanlıurfa, Son Dakika

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