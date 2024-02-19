Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyüpnebi Mahallesinde Halkla Buluştu

Politika

Beş yıllık görev süresinde olduğu gibi seçim çalışmaları öncesinde de halkın arasında olmaya devam eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyüpnebi Mahallesinde düzenlenen ev toplantısında halkla kucaklaştı.

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve meclis üyesi Yakup Kılınç öncülüğünde Eyüpnebi Mahallesinde düzenlenen toplantıda mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Mehmet Kuş, yerel seçimler için dua ve destek istedi. Başkan Kuş, "Bana göre, en büyük destek duadır. Dua ki, kılıçtan keskindir onu biliyoruz. Sizin gibi mübarek ağabeylerimizin, kardeşlerimizin, amcalarımızın dualarını bizler alırsak, Cumhurbaşkanımız alırsa, Allah'ın izniyle hiçbir kuvvetin onların sırtını yere gelinmeyeceğine inanıyoruz. Bu sebeple hepinizden Allah razı olsun diyorum" dedi.

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal da toplantıya katılanlara teşekkür ederek, "Bismillah diyerek başlamışız. Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Rabbim inşallah girdiğimiz yolda bizi mahcup etmesin. Güzel bir ülkede, sağ selamet yaşıyoruz. Rabbim inşallah hem bizleri, hem Reis-i Cumhur'umuzu hem de ülkemizi korusun. 31 Mart'ta da Mehmet Kuş başkanımızla beraber, Eyyübiye'nin güzelleşmesi için el birliğiyle sandıklara sahip çıkmamız lazım" şeklinde konuştu.

Büyük bir katılımla gerçekleşen toplantıda, mahalle sakinleri Başkan Kuş ile sohbet ederek talep ve düşüncelerini paylaştı. İlçe genelinde yapılacak hizmet ve yatırımları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın talepleri ve ihtiyaç önceliğine göre yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kuş, katılımlarından dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA