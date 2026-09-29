Fas Kralı VI. Muhammed, Fatima Ezzahra El Mansouri'yi ilk kadın başbakan olarak atadı

Fas Kralı VI. Muhammed, Fatima Ezzahra El Mansouri'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı.

Fas'ta 23 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından Özgünlük ve Modernlik Partisi'nin (PAM) en fazla oyu almasıyla ülkede başbakanlık koltuğuna ilk kez bir kadın oturacak. Fas Kralı VI. Muhammed, PAM'ın liderlerinden Fatima Ezzahra El Mansouri'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı.

Daha önce Marakeş Belediye Başkanlığı ve Şehir Planlama, Konut ve Kent Politikaları Bakanlığı görevlerini yapan El Mansouri'ye Kraliyet Sarayı'ndaki kabulde Kral VI. Muhammed tarafından yeni hükümeti kurma görevi verildi.

El Mansouri, Tunus'ta görev yapan Necla Buden'in ardından Arap dünyasında başbakanlık görevini üstlenen ikinci kadın oldu.