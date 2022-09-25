FATİH ERBAKAN 6'LI MASADAKİ MUHAFAZAKAR PARTİLERE DE ŞAŞIRIYORUM - Son Dakika
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FATİH ERBAKAN 6'LI MASADAKİ MUHAFAZAKAR PARTİLERE DE ŞAŞIRIYORUM

25.09.2022 10:59

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 6'lı masanın İstanbul Sözleşmesi kararını eleştirerek, İstanbul Sözleşmesi demek, 'toplumsal cinsiyet eşitliği' adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturmak demektir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 6'lı masanın İstanbul Sözleşmesi kararını eleştirerek, İstanbul Sözleşmesi demek, 'toplumsal cinsiyet eşitliği' adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturmak demektir. Allah muhafaza buyursun erkek erkeğe, kadın kadına evliliklerin altyapısını oluşturmak demektir. 6'lı masadaki muhafazakar partilere de şaşırıyorum. Nasıl buna razı oluyorsunuz dedi.

Yeniden Refah Partisi Yalova İl Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede tek aday olan partinin İl Başkanı Mustafa Berber, yeniden seçildi. Programa katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı masanın İstanbul Sözleşmesi kararını eleştirerek, şunları kaydetti

İşte 6'lı masanın ilk üç gündemi belirlendi. Meclis çoğunluğu elde edilirse ilk bir hafta içinde 'Siyasi Ahlak Yasası, İstanbul Sözleşmesi ve Strateji Planlama Teşkilatı' yasaları çıkarılacak. İstanbul Sözleşmesi demek, 'toplumsal cinsiyet eşitliği' adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturmak demektir. Karı-koca kavramı yerine partnerler kavramını getirmek demektir, Allah muhafaza buyursun erkek erkeğe, kadın kadına evliliklerin altyapısını oluşturmak demektir. 6'lı masadaki muhafazakar partilere de şaşırıyorum. Nasıl buna razı oluyorsunuz İktidar olursa ilk işi bu sözleşmeyi yürürlüğe sokmak olacaklardan bu ülkeye bir hayır gelir mi Allah aşkına.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Yalova'da partisinin il kongresine katıldı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Yalova'da partisinin il kongresine katıldı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kütahya'da partisinin il kongresine katıldı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kütahya'da partisinin il kongresine katıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika FATİH ERBAKAN 6'LI MASADAKİ MUHAFAZAKAR PARTİLERE DE ŞAŞIRIYORUM - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH ERBAKAN 6'LI MASADAKİ MUHAFAZAKAR PARTİLERE DE ŞAŞIRIYORUM - Son Dakika
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