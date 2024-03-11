Fatih Erbakan'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zübük' sözüyle sizi mi kastetti? - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zübük' sözüyle sizi mi kastetti?

Fatih Erbakan\'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan \'zübük\' sözüyle sizi mi kastetti?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'zübük siyasetçiler' ifadesi hakkında konuştu. Erbakan, 'zübük' ifadesinin ilkesi ve duruşu olmayan, menfaati için şekilden şekle giren siyasetçi tipi anlamına geldiğini belirtti ve bu tarife uymadıklarını ifade etti. Erbakan, 14 Mayıs'ta ilkelerinin kabul edildiği için 'Varız' dediklerini, ancak ilkelere uyulmaması nedeniyle yeni bir karar aldıklarını belirtti.

11.03.2024 07:40  Güncelleme: 07:44
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Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zübük' sözüyle sizi mi kastetti? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Erbakan'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zübük' sözüyle sizi mi kastetti? - Son Dakika
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