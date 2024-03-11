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Son Dakika › Politika › Fatih Erbakan'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zübük' sözüyle sizi mi kastetti? - Son Dakika
Hindistan, Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn'dan oluşan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile serbest ticaret anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Hindistan'a 100 milyar dolarlık bir yatırım getirecek. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için tüm EFTA üyelerinde onaylanması gerekiyor.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Portekiz'de yapılan genel seçimlerde sağ ittifak en çok oy almasına rağmen çoğunluğu elde edemedi. Demokratik İttifak birinci, Sosyalistler ikinci sırada yer aldı. Aşırı sağcı Chega partisinin oy oranı ise tahminlere göre yüzde 14-17 arasında. Seçim sonuçları beklenildiği gibi gelmeyince Sosyalistler muhalefette yer alacaklarını açıkladı. Portekiz ekonomisi ise son yıllarda büyümekte zorlanmış ve bu yıl da düşük bir performans bekleniyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir öğrenci, wi-fi ağının adını Ukrayna yanlısı bir slogan yapması nedeniyle 10 günlük hapis cezası aldı. Moskova Devlet Üniversitesi'nde okuyan öğrenci, 'Slava Ukraini!' adlı sloganı kullanmakla 'radikal örgütlerin simgelerini taşımaktan' suçlu bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini eleştirenlerin hapis cezası aldığı ülkede, bu çatışmaya 'savaş' demek de yasaklanmış durumda.
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