Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var. Bir önceki seçimde biz cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettik. İnşallah, bu sefer Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayın da bir partinin genel başkanı

31.01.2025 13:52  Güncelleme: 14:14
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, moderatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın yaptığı Ankara Kent Konseyi'nin 'Söz Onda' programında katılımcıların sorularını yanıtladı.

Erbakan, "Terörist başı Abdullah Öcalan'ı ne Ankara'da ne de ana karada istemiyoruz diye ifade etmiştik. Orada bulunduğu yerde kalması gerekir. Hatta kendisinin şimdiye kadar idam edilmesi gerekiyordu. Canının bağışlanmasını bile kendisine yapılan büyük bir lütuf olarak görüyoruz. Bizim gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla, böyle bir çağrı yapılması ve bu çağrı sonucunda da Öcalan'ın işte umut hakkından yararlanarak cezaevinden çıkartılması ve böylece de mevcut iktidarın da DEM Partinin desteği ile istediği yönde bir anayasa değişikliğini yapması şeklinde bir sürecin yürüdüğünü görüyoruz. Tabii çok şeffaf da değil ama ana hatlarıyla bu şekilde. Böyle bir sürecin yanında olmadığımızı daha önce de net bir şekilde ifade ettik. Neden? Çünkü birincisi, şehitlerimize ve gazilerimize yapılan bir saygısızlık olarak görüyoruz.

"ÖCALAN'IN SERBEST KALMASI ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA BÜYÜK BİR YANLIŞ OLUR"

Abdullah Öcalan'ın herhangi bir şekilde ev hapsine geçmesi veya serbest kalması şehitlerimizin anısına gazilerimize yapılan bir yanlış olarak bunu değerlendiririz. Bununla beraber tabii bizi aciz gösterecek bir yaklaşım olduğunu daha önce ifade ettik. Yani 'Abdullah Öcalan'dan devlet olarak, millet olarak medet umuyoruz, onun bir çağrı yapmasıyla ancak bu dertten kurtulabileceğiz, 40 sene mücadele ettik silahlı kuvvetlerimizle emniyet teşkilatımızla, devletin bütün kurumlarıyla devlet olarak millet olarak mücadele ettik baş edemedik, Abdullah Öcalan bize bir destek olsun yardımda bulunsun, bu işten bizi kurtarsın' görüntüsünün dediğim gibi bizi aciz göstereceğini ifade etmek isterim" diye konuştu.

SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fatih Erbakan, "Sokak hayvanlarının insanlarla güvenli bir şekilde bir arada yaşaması gerekir. Bununla ilgili Yozgat Belediyemizin çok güzel bir projesi oldu. 'Evcil Kent' adı altında bir tesis açıldı ve burada tamamen yaşam alanları, hayvanların en güzel şekilde düzenlenmiş bir biçimde oluşturuldu. Sokaklardaki başıboş hayvanlar toplandı ve buraya konuldu. Ama tabii bugüne kadar yaşadığımız o kötü tecrübelerde olduğu gibi barınak şeklinde değil; gerçekten de gidip görülmesi gereken ve hafta sonları da okulların, öğrencilerin sürekli ziyaret ettiği çok güzel bir kompleks yapıldı. Burada kısırlaştırmalarının yapılması, aşılarının yapılması, uzman veterinerler gözetiminde yaşamalarını sağlamak hedefleniyordu ve bu hedefe de ulaşıldı. Buradan tabii Yozgat Belediye Başkanımız Kazım Aslan Bey'i de tebrik ediyoruz. Bu projenin yaygınlaştırılması, internet üzerinden canlı yayında 24 saat herkesin takip edebileceği şekilde, hayvanların en güzel şartlarda yaşayabileceği modern evcil kentlerin yapılması ve onların da toplanarak burada hayatlarına devam etmesi sağlanmalı. Burada hem bu saldırıların olmasını elbette ki, istemiyoruz, bunu önlememiz lazım. Bu, gelişmiş ülkelerde yok. Ama hem de o hayvanların yaşama hakkına da saygı duyuyoruz, onların itlaf edilmesine de kesinlikle karşı olduğumuzu ifade etmiştik. Yozgat Belediyemizin örneğinde olduğu gibi böyle bir tesiste, komplekste bu hayvanların toplanarak yaşatılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GAZETECİLERİN TUTUKLANMASI BİR SERTLİK GÖRÜNTÜSÜ YARATIYOR"

Fatih Erbakan, "Bu tür müdahaleler Türkiye'ye olan güveni sarsmaktadır. Ben tabii uygulamaları son derece sert buluyorum. Burada bir siyasi parti genel başkanı yemekteyken, akşam restorandayken alınıyor, götürülüyor ve tutuklanıyor. Şimdi, davet etseniz gelebilecek durumda adresi belli, genel merkezinin adresi belli. Daha önce siyasetin içerisinde bulunmuş, bilinen bir insan. Cinayet işlememiş, uyuşturucu kaçakçılığı yaparken yakalanmamış, ahlaka aykırı bir iş yaparken yakalanmamış. Hep burada bir sözünden dolayı, bir düşüncesinden dolayı bir muamele yapılacak. Kendisi davet edilir, ifadesi alınır. Ve tabii, tutuklu yargılamak yerine tutuksuz yargılanması çok daha uygun olurdu diye düşünüyoruz. Görüşlerine katılmamız veya katılmamamız ayrı bir konu, siyaseten rakibi olmamız ayrı bir konu. Ama bu muamelelerin, bu uygulamanın uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. Gazeteciler için de aslında aynı durum söz konusu. İzinsiz bir şekilde, gizli bir şekilde bir görüşmeyi kaydedip yayınlamak tabii ki uygun değil, basın etiğine de uymuyor. Ama gazetecilerin de tabii tutuklanmaları bir sertlik görüntüsü yaratıyor. Türkiye'ye yatırımcıların bakışını, Türkiye'deki gençlerimizin geleceğe dair umutlarını, kendi insanımızın dahi Türkiye'ye bakışını olumsuz etkileyen bir tablo olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞIMI İFADE ETMEM GEREKİR"

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de Erbakan, "Yeniden Refah Partisi bu kez kendi adayını çıkaracak. En sonuncudan başlamak gerekirse, Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var. Bir de burada tabii, bir önceki seçimde biz biliyorsunuz cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettik. İmzaların toplanma sürecinde adaylığımızdan çekildiğimizi ifade ettik. Tabii, bir defa daha, bir başka cumhurbaşkanı adayı lehine bizim seçime girmememiz siyaseten de mantıken de uygun olmayacağını düşünüyoruz. İnşallah, bu sefer Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayın da bir partinin genel başkanı olması son derece doğal" diye konuştu.

Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Kaynak: DHA

Fatih Erbakan, Politika, Partiler, 3-sayfa, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Çengelköylü:
    H E E E E BİR SEN GERİ KALDIN BAŞKAN OLMAK HERKESİN HARCI DEĞİL HAKAN FİDAN VARKEN SANA SÖZ HAKKI BİLE YOK 59 110 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Kemal Sunal'ın tosun paşa filmindeki ''Lütfücüğüm sende paşa ol bende olayım herkes paşa olsun canım'' repliği geldi aklıma.. 117 18 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Bir Sen Eksiktin Babasının Yolunu kaybeden!!! 80 40 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    son hafta yine pazarlikla vaz gecer. bu da bu konuda uzman. 90 13 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    Topladığı oyları ikinci turda Erdoğan'a aktaracak iyi taktik 63 19 Yanıtla
  • A R:
    Babanın adını da al git. Kayıp trilyoncular sizi. İslamı siyasete alet eden parti. 38 34 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AMAN DİKKAT ET KAZANIR FALANSIN 26 39 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bizde seni bekliyorduk nerde kaldı bu adam diye 42 20 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    senden ne beklenti olabilirki. 31 25 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    aynen kanka 25 16 Yanıtla
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