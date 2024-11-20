Fatih Erbakan'dan Enflasyon ve Siyasi Davranışlara Eleştiri

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına ilişkin, "Böyle bir noktada yapılan davranışın uygun olmadığını, hoş olmadığını ifade edebilirim. Burada bir hak aranacaksa, bunun yolu bu değildir." dedi.

Erbakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyon oranlarının hükümetin ekonomi modelinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Erbakan, "Sürekli olarak milletten sabır, şükür ve fedakarlık istenen bu programın geldiğimiz noktada işlemediğini, veriler ortaya koyuyor. Programın uygulanmaya başladığı Haziran 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen arkasından yıllık enflasyon yüzde 38 seviyesindeydi. Şu anda gelinen noktada ise neredeyse yüzde 49'luk bir enflasyonla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Erbakan, ekonomi yönetiminin enflasyonu sabit tutma konusunda başarılı olmadığını savunarak, ekonomi programının uygulanmaya başladığı günden itibaren enflasyonun neredeyse 11 puan arttığına işaret etti. Merkezi Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisini 3 kez revize ettiğini söyleyen Erbakan, 2024 yılının yüzde 50'lik bir enflasyonla tamamlanacağını savundu.

"Enflasyon düştüğü zaman fiyatların da düşeceği" yönündeki söylemlere işaret eden Erbakan, "Enflasyon bugün sıfıra düşse dahi şu andaki mevcut fiyatlar sabit olarak devam edecek demektir. Bugün iktidar ekonomi yönetimi enflasyonu yüzde sıfıra düşürse biz yine kurtulamayacağız. Şu andaki fiyatlarla dahi bizim vatandaşımızın herhangi bir şey alabilmesi mümkün değildir. " ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücrete ilişkin de Erbakan, "Bize göre bu enflasyonist, açlık sınırının aylık 25 bin liraya, yoksulluk sınırının 70 bin liraya dayandığı bir ortamda asgari ücretin en azından 35 bin lira seviyesine çıkarılması lazım. İşverenlere de gereken yardım ve desteğin sağlanması lazım." dedi.

Belediyelerin festival ve konser harcamalarına ilişkin tartışmalara değinen Erbakan, hiçbir kurumda israf yapılmasına asla rıza gösteremeyeceklerini, bunu yapanların tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Hukuki sürecin bir kesime haksızlık yapmadan uygulanması gereklidir"

Fatih Erbakan, basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili devam eden sürece ilişkin bir soru üzerine Erbakan, "Türk Silahlı Kuvvetleri disiplinin en sıkı bir şekilde uygulanması gereken kurumumuzdur. Buradaki yazılı kurallara ve oradaki yemin metnine uyulmamasının elbette ki bir karşılığının olması normaldir. Hukuki sürecin bir kesime haksızlık yapmadan, zulmetmeden, gerektiği şekilde uygulanması gereklidir." diye konuştu.

Erbakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Biz Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden itibaren siyasette nezaket ve zarafeti ortaya koyduk. Bu anlayışı biz kendimiz icat etmedik. Milli görüş geleneğinde olan bir anlayış. Böyle bir noktada yapılan davranışın uygun olmadığını, hoş olmadığını ifade edebilirim. Burada bir hak aranacaksa, bunun yolu bu değildir. Bununla ilgili çok güzel bir örnek milli görüş tarihinden. Refah Partisinin 1998'de kapatılması ile ilgili süreçte merhum liderimiz Erbakan hocamızın takındığı tavırdır. 'Ne kadar haksızlık yapılmış olsa da ne kadar bu kararın yanlış olduğuna inansak ve bilsek de buna saygı duyacağız, taşkınlık yapmayacağız. Şiddete, hukuksuzluğa asla tevessül etmeyeceğiz' demişti. Burada da parlamento çatısı altında bütün siyasi partilerin davranışlarının bu minvalde olması gerekir."