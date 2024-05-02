Fatih Erbakan'dan teşekkür ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Fatih Erbakan'dan teşekkür ziyaretleri

Fatih Erbakan\'dan teşekkür ziyaretleri

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Erzurum'un Oltu ilçesini ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Erbakan, ilçe yönetimi ve Oltululara teşekkür etti.

02.05.2024 23:16  Güncelleme: 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Erbakan'dan teşekkür ziyaretleri

ERZURUM - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 'Teşekkür Ziyaretleri' kapsamında Erzurum'un Oltu ilçesini ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç ve Mehmet Kaderli, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Sadık Çat ve Erzurum İl Başkanı Ahmet Mustafaoğlu'nu, ilçe girişinde Yeniden Refah Partisi Oltu İlçe Başkanı Hikmet Şahin, Belediye Başkan Adayı Mehmet Akyüz ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Özlem Şahin ve yönetimi meşale eşliğinde büyük bir kalabalıkla karşıladılar.

Heyet karşılamanın ardından ilçe binasına geçti. Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Hikmet Şahin, burada Oltu ilçesi hakkında bilgiler aktardıktan sonra Oltu taşından yapılmış Fatih Erbakan yazılı isimliği hediye etti. Belediye Başkan adayı Mehmet Akyüz ve Kadın Kolları Başkanı Özlem Şahin de birer tespih hediye etti.

Parti binasında bir açıklama yapan Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerde göstermiş oldukları teveccühten dolayı başkan adaylarına, ilçe yönetimine ve Oltululara teşekkür etti. Daha sonra Oltu ilçesinde esnafı ziyaret eden Erbakan, Oltuluların yoğun ilgisinden son derece memnun kaldı. Ardından Fatih Erbakan ve beraberindekiler ilçeden ayrılarak Ardahan'ın Göle ilçesine hareket etti.

Kaynak: İHA

Fatih Erbakan, Erzurum, Fatih, Oltu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan teşekkür ziyaretleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
21:15 Adana’da elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın Adana'da elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:31 ABD’de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 23:41:19. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan'dan teşekkür ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement