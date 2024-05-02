Fatih Erbakan, Eleşkirt\'te Teşekkür Ziyaretinde Bulundu

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart 2024 yerel seçimler sonrası Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine teşekkür ziyaretinde bulundu. Erbakan, Eleşkirt'te esnafı ziyaret etti.

İlk olarak Eleşkirt ilçesi Yüce kapı beldesini ziyaret eden Erbakan'ı Belediye Başkanı İlhami Zeyrek ve belde sakinleri karşıladı. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erbakan, belediye başkanlığı binasında başkan Zeyrek ve belde encümenleri ile bir araya geldi. İlhami Zeyrek'ten proje ve çalışmaları hakkında bilgi alan Erbakan, vatandaşlarla hatıra fotoğraflarının çekilmesinden sonra ilçe merkezine geçti.

Erbakan, Eleşkirt ilçesinde, il ve ilçe yönetimi ile bir süre sohbet ettikten sonra Cumhuriyet Caddesinde bulunan esnafı ve kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti.

Cumhuriyet Caddesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan, Eleşkirt ziyareti ile ilgili şu ifadelere yer verdi: "Genel merkezden heyetimizle birlikte Eleşkirt'te, Ağrı'da ve Erzurum'un ilçe ve beldelerinde teşekkür ve tebrik ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hamur ilçemize, Yücekapı beldemize gittik. Şimdi Eleşkirt'teyiz buradan da yayla düzü beldemize geçtikten sonra Erzurum'da kazanmış olduğumuz ilçe ve beldelerde ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretlerimiz hem milletimize teveccühünden dolayı bir teşekkür ziyareti hem de belediye başkanlarımıza bir tebrik ziyareti olarak bu ziyaretlerimizi bu maksatla gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanlarımıza başarılar muvaffakiyetler ve hayırlı hizmetler diliyorum. İnşallah milli görüş belediyeciliği ile milletimizi yeniden kavuşturacaklar".

1994 yılında Necmettin Erbakan'ın Eleşkirt ziyaretinin hatırlatılması üzerine, Fatih Erbakan, "Bu bölge yıllardan beridir milli görüşe destek veren, sahip çıkan Rahmetli Erbakan hocamız döneminden beri milli görüşü ve Erbakan hocamızı bağrına basan bir bölge bu günde aynı şekilde bizim yeniden Refah Partisini kurduğumuz günden beri bizlere teveccühünü ilgisini eksik etmeyen bir ilçe. Bizde bu bölgeye daha da çok ilgi göstererek daha da ziyaretlerimizi sıklaştırarak aynı Erbakan hocamız gibi bu bölge insanı ile kucaklaşmaya hemhal olmaya devam edeceğiz. Öncelikle almış olduğumuz belediyelerimiz hizmet için önemli. O belediyeler aracılığı ile bu bölge insanına sevgimizi muhabbetimizi yapacağımız hizmetlerle inşallah ortaya koyacağız. Kayıtlayacağız, arkasından da inşallah milli görüş iktidarıyla en hayırlı hizmetleri bu bölge insanına gerçekleştireceğiz" dedi.

Açıklamaların ardından Cumhuriyet Caddesinde esnaf ziyareti devam etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ziyaretinde, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Süleyman Erim, Gençlik ve Spor eski bakanı YRP genel başkan yardımcısı Suat Kılıç, YRP Ağrı İl Başkanı Aydın Kuruş, 28.donem Ağrı 1.sıra mv. adayı, YRP Ağrı Seçim işleri Başkanı Av. Oğuzhan Yami, YRP Eleşkirt ilce başkanı Edip Karataş, Yayladüzü Belediye Başkanı Selahattin Aysu, Yücekapı belediye başkanı İlhami Zeyrek. Şafi Erim, Cesim Hasar ve YRP Ağrı il teşkilatından bir çok isim katıldı. - AĞRI