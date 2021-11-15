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Fatih Erbakan: Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi - Son Dakika

Fatih Erbakan: Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi

15.11.2021 14:30

Kütahya'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, herhangi bir ittifak içinde yer almak istemediklerini söyleyerek, "Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi gibi gözüküyor çünkü her iki tarafın da ciddi dezavantajları var" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Kütahya'daki programının ikinci gününde, Saman Pazarı ve Ulu Camii çevresi esnafıyla buluştu.

Fatih Erbakan'dan 'ittifak' çıkışı: Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi

İTTİFAK ÇIKIŞI: HİÇBİR YERDE BULUNMASAK DAHA İYİ

Erbakan, gazetecilerin hangi ittifak içinde yer alacaklarını sorması üzerine, "Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi gibi gözüküyor çünkü her iki tarafın da ciddi dezavantajları var. İnşallah, nasip olursa kendimiz girmeyi istiyoruz. En güzeli bu. Halkımızın da genelde bize söylediği de aynı şekilde, 'İki ittifakta da yer almasanız en iyisi olur' diye. Öncelikli tercihimiz bu yönde" dedi.

Fatih Erbakan'dan 'ittifak' çıkışı: Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi

"VARLIK İÇİNDE YOKLUK ÇEKİYORUZ"

Asgari ücretin Türkiye'ye yakışmadığını söyleyen Erbakan, "Projelerimiz hazır. Önümüzdeki hafta lansmanını yapacağımız, 81 ilimize 634 projemiz var. Bunları gerçekleştirip milletimizi maddi ve manevi sıkıntılardan kurtarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Asgari ücretin durumu maalesef malum. Şu an açlık sınırının altında bir asgari ücret var. Bu tabi Türkiye'ye yakışmıyor. Varlık içinde yokluk çekiyoruz. Bunun düzeltilmesi lazım" diye konuştu.

Fatih Erbakan: Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Ulu Camii, Kütahya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Erbakan: Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi - Son Dakika
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