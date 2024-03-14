Fatih Erbakan: Millet CHP\'ye belediye verdi, 1994\'te Refah Partisi\'ne koşa koşa belediyeleri teslim etti

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Millet CHP'ye belediye verdi. 1994'te koşa koşa Refah Partisi'ne belediyeleri teslim etti" dedi.

Bir dizi program için Rize'ye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aday tanıtım toplantına katıldı. Erbakan Türkiye genelinde partisinin büyük bir teveccüh ile karşılandığını ifade ederek, "Bütün Anadolu'nun gittiğimiz her köşesinde, Trakya'nın her köşesinde, hem bizler hem belediye başkan adaylarımızı ve teşkilatlarımızı en açık bir şekilde görüyorum. Bizim dışımızda bizimle ilgisi olmayan anket firmaları, siyasetçiler, araştırmacılar, yorumcular, gazeteciler, siyaset bilimciler, sosyologlar hepsi hep bir ağızdan diyorlar ki 'Sahada, Anadolu'da tek bir güçlü rüzgar var, o da Yeniden Refah rüzgarıdır. Bu seçimin yıldızı Yeniden Refah Partisi olacak ve oylarını arttıran tek parti de bu seçimde Yeniden Refah Partisi olacaktır' diye ifade ediyor. Bizler de milletimizin teveccühünden heyecanından, bizlere olan yaklaşımından, bizleri bağrına basmasından bu sonucun olacağını açık bir şekilde görüyoruz. Aynı zamanda milletimizin bu teveccühü; meydanların dili, caddelerin, sokakların dilinin yanında Yeniden Refah Partimizin resmi üye sayısı. Bugün itibariyle 475 bine dayandı. Tabii sadece fotoğrafa değil videoya bakmak lazım. Video ne gösteriyor? Altı ayda, Eylül ayı başından mart ayına kadar, 260 binden 475 bine, yani bu 6 ayda yüzde 85'lik bir büyüme demektir. ve böyle bir büyüme başka bir siyasi partiye nasip olmuyor. Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin hızlı büyüyen siyasi partisidir. Milletimiz akın akın fevç fevç Yeniden Refah'a koşuyor. Değişimin adresi olarak, kurtuluşun adresi olarak, umudun adresi olarak Yeniden Refah Partimizi görüyor. İnşallah milletimizle beraber 31 Mart'ta sandıkları patlatacak ve 1 Nisan'da ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız" dedi.

Erbakan, "Ekonomik sıkıntılar, yoksulluk, açlık, fakirlik, enflasyon, faiz, vergiler, zamlar milletimiz artık bunalmış durumda. 10 lira emekli maaşı demek açlık sınırının yarısında milyonlarca emekliye talim yaptırmak demek. Açlık sınırı 20 bin liraya dayandı. 17 bin lira asgari ücret demek 10 milyon asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermesi demek. 53 bin lira yoksulluk sınırı. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 45'i açlık sınırının altında gelire sahip. Bak bunun ispatı nerede? Sosyal yardımda. 2002'de 1 milyon haneye sosyal yardım yapılıyorken bugün 4 buçuk milyon haneye sosyal yardım yaptık. Neden Türkiye'nin nüfusu dört buçuk katına mı çıktı? Fakirlik arttı, yoksulluk arttı. 1 milyon haneye sosyal yardım yapılırken bugün gelinen noktada 4 buçuk milyon haneye sosyal yardım yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu millet 1994'te koşa koşa Refah Partisi'ne belediyeleri teslim etti"

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyeleri eleştiren Erbakan, "Bu millet heykelci belediyecilikten de usandı, millete tepeden bakan, kibirli, halkla arasına duvarlar örmüş, milletin derdiyle dertleneceğine makam aracının markası ve modeliyle dertlenen, millete hizmetle dertleneceğine makam odasının mobilyasını değiştirmekle uğraşan, israf lüks ve şatafatla belediyeyi borca batıran, faize batıran, çifte standartçı, adam kayırmacı, torpilci, alın terinin karşılığını vermeyen, vatandaşa değil, yandaşa çalışan, üç liralık işleri on liraya ihale. Böyle bir belediyecilik anlayışından milletimiz bıktı. Nereye gidecek? CHP'ye mi gidecek? CHP'nin ne olduğu belediyecilikte ne yaptığı 1989-1994 arasında tescilli. Millet CHP'ye o dönemde belediye verdi. 1994'te koşa koşa Refah Partisi'ne belediyeleri teslim etti. Canını zor kurtardı. Çöp, çamur çukurdan başka bir şey vermediler. İSKİ skandallarını unuttuk mu zannediyorsun? 1989'da bütün belediyeleri ANAP'tan SHP'ye verdi bu millet 1994'te canını zor kurtardı. Hepsini Refah Partisi'ne teslim etti. Denenmiş bir daha denenmez. Dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıp belediyeleri boğazına kadar borca ve faize batırıyorlar. O faizi de belediye hizmetlerine yaptıkları zamlarla millete yüklüyor. CHP'nin belediyeciliği bu. Bu millet nereye koşacak? Doğru adrese koşuyor. 1994'te Milli Görüş belediyeciliğiyle destan yazan, çığır açan, efsane hizmetleri yapan milli görüşe, Refah Partisi'ne koşuyor milletimiz. Elhamdülillah. Belediyecilikte o efsane hizmetlerin yapılabilmesi Milli Görüş ruhunun belediyelere gelmesine bağlı. O ruhun temsilcisi Yeniden Refah Partimizin belediyeleri kazanmasına bağlıdır. İnşallah milletimiz ferasetiyle bu sefer Yeniden Refah diyecek, bu sefer milli görüş diyecek ve ahlaklı belediyecilik dönemine bir Nisan'dan itibaren Rize'de de tüm Türkiye'de de kavuşacak" şeklinde konuştu. - RİZE