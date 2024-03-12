Politika

Fatih Erbakan: "Milli Görüş belediyeciliğinin 94 ruhunu taşıyan Yeniden Refah Partisi'nde buluşmamız lazım"

GİRESUN - Giresun'da miting düzenleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin ülke genelinde büyük teveccüh gördüğünü belirterek "Milli Görüş belediyeciliğinin 94 ruhunu taşıyan Yeniden Refah Partisi'nde buluşmamız lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Giresun'un Piraziz, Bulancak ve Keşap ilçelerinde partisinin seçim bürolarının açılışına katılırken, il merkezinde ise miting düzenledi.

Giresun Atapark'ta "Mücahit Erbakan" sloganları eşliğinde halka hitap eden Erbakan, AK Parti iktidarını eleştirip "Milli Görüş" belediyeciliğini 94 ruhuyla yeniden buluşturacaklarını söyledi. Erbakan, "Milletimiz 'Yeniden Refah' diyor. Tüm Türkiye 'Yeniden Refah' diyor elhamdülillah. Bütün Türkiye'de meydanlar hep bir ağızdan Yeniden Milli Görüş, "Yeniden Refah" diyor. Milletimiz akın akın Yeniden Refah'a koşuyor. İşte bunun en önemli ispatı partimizin üye sayısı. Resmi üye sayımız Eylül 2023 başında 260 binden başladı bugün itibariyle 470 bine dayandı. Bunu manası Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisidir. 6 ayda yüzde 80'in üzerinde büyümüş. İnşallah seçimlere 500 binin üzerinde üye ile gireceğiz ve arkasından bu tempo ile birkaç ay içerisinde 1 milyon hedefine de ulaşacağız inşallah" diye konuştu.

Bu seçimlerde oylarını artıracak tek partinin Yeniden Refah olacağını da ifade eden Erbakan, "Türkiye'nin her köşesinden müjdeli haberleri alıyoruz. Yeniden Refah gümbür gümbür geliyor. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, arkasından 2028'de iktidara yürüyor elhamdülillah. Geçen 14 Mayıs seçimlerinde bizi diğerlerinin içerisinde gösteren, hepsinin toplamı yüzde 1.2 olan diğerlerinin içerisinde gösteren anket firmaları yayınladıkları son anketlerinde. Bu seçimde oylarını arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi'dir. Şimdi Yeniden Refah Partisi için yüzde 7.2 diyor. Şimdi bizi diğerlerinin içinde gösterdiği seçimde yüzde 3 oy aldığımıza göre, yüzde 7.2 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

Milletin rantçı, heykelci belediyeciliğine değil, Yeniden Refah'a koştuğunu da belirten Erbakan, "Millet neden Yeniden Refah'a koşuyor? Çünkü, rantçı belediyecilikten bıkmış usanmış. Heykelci belediyecilikten bıkmış usanmış. Belediyenin kaynaklarını israf eden, belediyeyi borca ve faize batıran, yandaşı kollayan, vatandaşın derdi ile dertlenmek yerine makam arabasının markasını ve modelinin düşünen, kibirli, milletle arasına duvarlar örmüş, milleti unutmuş, alın terinin emeğin hakkını vermeyen, işçisini mağdur eden, milletin hayrına faydasına bir iş yapmaktan aciz olan rantçı belediyecilik. İşte bu belediyecilikten bıkmış, usanmış. Peki çareyi neden Yeniden Refah'ta görüyor? Çünkü Yeniden Refah'ın temsil ettiği mana Milli Görüş. 1988 ve 1994'te belediyecilikte tarih yazdı. Destan yazdı. Çığır açtı da o yüzden. Öyleyse rantçı belediyecilikten heykelci belediyecilikten kurtulmak için belediyeciliğin kitabını yazan, 94 ruhunu taşıyan "Yeniden Refah'ta birleşmemiz lazım." diyerek Yeniden Refah'a koşuyor" dedi.

Türkiye'nin her köşe başında emeklinin, memurun, işçilerin geçim derdinden şikayet ettiğini de ileri süren Erbakan, "Milletimiz alım gücünün düşmesinden şikayet ediyor. Ekonomik krizden şikayet ediyor. Bak bu ayın enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 67 ile 15 ayın rekorunu kırdı. Şimdi önümüzdeki ay daha da artacak. Neden? Dolar kuru iki seçim arasından ikiye katlıyor da onun için. Dolar kuru 19 liraydı. Bak şimdi 33 lirayı geçti. Seçime kadar bu gidişle 45 lira olursa şaşırmayın. İki seçim arasında dolar kuru ikiye katlamış. Bana ne dolar kurundan diyemiyoruz. Şu ülkede her aldığın üründe ham maddesi, malzemesi, üretimi yurt dışından geliyor. Türkiye'de ürettiğin ürünün ham maddenin yüzde 82 oranında dışarıdan getiriyorsun. Dolayısıyla doların bu artışı enflasyonu da daha çok patlamasına neden olacak. Zaten şuanda bile emekli açlık sınırının altında. Asgari ücret açlık sınırının altında. Açlık sınırı 19 bin lira olmuş. Emekli maaşı 10 bin. Yoksulluk sınırı 53 bin lira olmuş. 4 kişilik bir ailenin evine 53 bin liranın altında para giriyorsa o aile fakir aile statüsünde. Bu hesapla Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul. Yüzde 45'i açlık sınırının altında" ifadelerini kullandı.