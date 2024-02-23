Fatih Erbakan: Partimiz 31 Mart seçimlerinin yıldızı olacak - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: Partimiz 31 Mart seçimlerinin yıldızı olacak

Fatih Erbakan: Partimiz 31 Mart seçimlerinin yıldızı olacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ümraniye'de parti standını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Erbakan, partisinin 31 Mart seçimlerinde başarılı olacağını belirterek, adaylarının esnaf ziyaretlerinde büyük ilgi gördüğünü söyledi. Ayrıca, parti üye sayısının 442 bin 800'e ulaştığını ve seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceklerini ifade etti.

23.02.2024 19:21  Güncelleme: 19:23
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Fatih Erbakan: "Partimiz 31 Mart seçimlerinin yıldızı olacak"

İSTANBUL - Ümraniye'de parti standını ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz 31 Mart seçimlerinin yıldızı olacak. Adaylarımız esnaf ziyaretinde adım atamıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye'de parti standını ziyaret etti. Erbakan, parti standında vatandaşlara seslendi. Burada açıklamalarda bulunan Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin üye sayısındaki muazzam artış dün akşam itibariyle üye sayımız 442 bin 800 sayısına ulaştı. Eldeki forumların girilmesiyle pazartesi gününe kadar 450 bini geçer ve Allah'ın izniyle seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz İnşallah" şeklinde konuştu.

"Partimiz 31 Mart seçimlerinin yıldızı olacak"

Parti standında konuşan Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz 31 Mart seçimlerinin yıldızı olacak. Adaylarımız esnaf ziyaretinde adım atamıyor. Sarılanlar, dua edenler, tanışmak isteyenler, fotoğraf çektirenler, 'artık umudumuz sizsiniz, değişim vakti geldi, bundan sonra adresimiz Yeniden Refah diyen' boyunlarına sarılan halkımızla iç içe bu çalışmaları yürütüyorlar" dedi.

"Üye sayımız 442 bin 800 sayısına ulaştı"

Üye sayılarına değinen Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin üye sayısındaki muazzam artış dün akşam itibariyle üye sayımız 442 bin 800 sayısına ulaştı. Eldeki forumların girilmesiyle pazartesi gününe kadar 450 bini geçer ve Allah'ın izniyle seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz inşallah. 500 bin üye sayısına ulaştığımız zaman, Türkiye'nin 3'üncü büyük siyasi partisi haline geleceğiz. 31 Martta yerel yönetimlerde iktidar, arkasında 2028'de iktidar olacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Partimiz 31 Mart seçimlerinin yıldızı olacak - Son Dakika

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