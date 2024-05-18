Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 seçimlerinde iktidara taşınacaklarını söyledi - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 seçimlerinde iktidara taşınacaklarını söyledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 seçimlerinde iktidara taşınacaklarını söyledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, partinin hizmetleri ve teşkilatların gayretleriyle 2028 seçimlerinde iktidara gelmeyi hedeflediğini söyledi. Erbakan, kazandıkları belediyelerde milli görüş belediyeciliği ve ahlaklı belediyecilik anlayışını uygulayacaklarını belirtti ve Türkiye'nin problemlerinin çözümü için merkezi iktidar yetkisine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

18.05.2024 18:29
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yapılacak hizmetlerin etkisiyle ve teşkilatlarımızın gayretleri ile partimizi 2028 seçimlerinde iktidara taşıyacağız." dedi.

Erbakan, Mardin'de bir otelde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları, İş İnsanları ve Basınla Buluşma" programında yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerde önemli bir sonuç elde ettiklerini söyledi.

Çalışmalarını çok daha hızlı ve yoğun bir şekilde sürdüreceklerini kaydeden Erbakan, şöyle konuştu:

"Kazandığımız belediyelerimizde milletimizin bu güveni ve teveccühüne layık olmak üzere milli görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyeciliği uygulayacağız. Bu yapılacak hizmetlerin etkisiyle ve teşkilatlarımızın gayretleri ile partimizi 2028 seçimlerinde iktidara taşıyacağız. Gayretimiz, çabamız bu yönde, hedefimiz budur. Peki neden 2028'de iktidar hedefini ortaya koyuyoruz. Çünkü sadece milletimizin bize vermiş olduğu bu belediyelerle, yerel yönetimlerle çözülmeyecek Türkiye'nin problemleri var. Bunların çözülebilmesi için merkezi iktidar yetkisi gerekiyor. İnşallah bunların da çözülebilmesi için 2028'de Yeniden Refah Partimizi iktidar yapmak istiyoruz."

Erbakan daha sonra, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve partililerle Artuklu, Yeşilli, Ömerli ve Midyat ilçelerinde partisinin ilçe başkanlıklarını ve esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 seçimlerinde iktidara taşınacaklarını söyledi - Son Dakika

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