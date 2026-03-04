Fatih Erbakan Yozgat\'ta vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı.

Yozgat Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar organizasyonuna katılan Erbakan, vatandaşlarla selamlaştı ve Ramazan aylarını tebrik etti. İftarın ardından bir konuşma yapan Fatih Erbakan, Ramazan ayının manevi ikliminin tüm Türkiye'ye huzur getirmesini temenni etti.

İftar programının ardından Erbakan ve beraberindeki heyet, Yozgat'ın tarihi mekanlarından biri olan Kayyumzade Konağı'na geçti. Erbakan, partili kurmayları, yerel yönetim temsilcileri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Güncel gelişmelere değinen Erbakan, bu Ramazan ayının ve bayramın zulümlerden kurtuluşa vesile olması temennisinde bulundu.

" İran'a yönelik olan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz"

İran'a karşı gerçekleştirilen saldırıların vahşet niteliğinde olduğunu söyleyen Erbakan, "Komşumuz bir Müslüman ülkeye açık bir Siyonist saldırı, çok büyük bir hainlik ve vahşet sergileniyor. İran'a yönelik olan bu saldırıları en şiddetli bir şekilde kınıyoruz. İşte gerçek yüzlerini İran'da da bir kez daha gösterdiler. 170 tane kız çocuğunu bombardımanda paramparça ederek öldürdüler. İlkokulu hedef alarak gerçek vahşi yüzlerini bir kez daha Amerikan yönetimi ve Siyonizm göstermiş oldu. Tahran'da hastaneleri, hastanelerin yeni doğan ünitelerini hedef alarak zalimliklerini vahşetlerini bir kez daha gösterdiler. Tabi burada asıl mesele İran'dan sonra sıranın Türkiye'de oluşudur. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Amerikalı Emekli Albay Douglas Mc Gregor bir enstitüde yaptığı konuşmada diyor ki 'İran mutlaka yok edilecek. Arkasından sıra Türkiye'nin yok edilmesine gelecek. Burada kimin ne dediği önemli değildir, İsrail'in ne istediği önemlidir. İsrail Türkiye'nin yok edilmesini istiyor' diye bu şekilde ifade ediyor" dedi.

"İran'dan sonra Türkiye'yi yutmak istiyorlar"

Erbakan, "İran'dan sonra Türkiye'yi de yutmak istiyorlar. Bu noktada vefatının 15. yıl dönümünde rahmetli Erbakan hocamızı da rahmetle anıyor hayırla yad ediyoruz. 90 yılında Birinci Körfez Savaşı çıkacağı sırada Irak'la ilgili müdahale konuları gündeme geldiği sırada dedi ki 'Bu iş Irak'la bitmez. Irak'tan sonra Suriye, Suriye'den sonra İran, İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek' dedi. Bugün geldiğimiz noktada ne kadar haklı olduğu ve ne kadar feraset sahibi olduğu ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. - YOZGAT