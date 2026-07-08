Fatih Köse'den Deniz Göktaş Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih Köse'den Deniz Göktaş Açıklaması

Fatih Köse\'den Deniz Göktaş Açıklaması
08.07.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Köse, Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını değerlendirerek ifade özgürlüğünün sınırlarını vurguladı.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, stand-up gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'a ilişkin yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğünün hakaret ve kutsal değerlere saldırı anlamına gelmediğini belirterek, "Toplumu ayrıştıran, inanç değerlerini aşağılayan söylemler mizah kisvesiyle meşrulaştırılamaz." dedi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Köse, toplumun ortak değerlerine yönelik söylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Fatih Köse açıklamasında, "Mizah; düşündüren, eleştiren ve topluma ayna tutan önemli bir sanat dalıdır. Ancak hiçbir sanat dalı, insanların inançlarını, kutsallarını ve manevi değerlerini hedef almanın bahanesi olamaz. İfade özgürlüğü ile hakaret ve aşağılamayı birbirine karıştırmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

Toplumun birlik ve beraberliğinin ortak değerlere saygıyla korunabileceğini vurgulayan Köse, "Farklı düşünceler elbette dillendirilir. Ancak milyonlarca insanın kutsal kabul ettiği değerlere yönelik küçümseyici ve aşağılayıcı ifadeler toplumsal barışa zarar verir. Hiç kimse mizah adı altında nefret, hakaret veya provokasyonu meşrulaştıramaz." dedi.

Köse, açıklamasının devamında hukuk devletine olan güvenin korunmasının önemine dikkat çekerek, "Devam eden yargı sürecine saygı duyuyoruz. Hukukun vereceği karara herkesin riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Toplum olarak birbirimizin inançlarına, değerlerine ve hassasiyetlerine daha fazla özen göstermeli, özgürlük ile sorumluluk arasındaki dengeyi kaybetmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Medya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Köse'den Deniz Göktaş Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2’nci gün Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2'nci gün
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
NATO sahasında FIFA kuralları Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme NATO sahasında FIFA kuralları! Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme
Hindistan’da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı Hindistan'da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı’nı ziyaret etti Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti
Trump için akılalmaz önlem Ankara’dan DNA’sını bile bırakmadan ayrılacak Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
11:00
Liderler Beştepe’de NATO Zirvesi’nin ikinci günü böyle başladı
Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 12:04:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Fatih Köse'den Deniz Göktaş Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.