Feke Belediye Başkanı Özen’den, milletvekili Barut’un iddialarına cevap - Son Dakika
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Feke Belediye Başkanı Özen’den, milletvekili Barut’un iddialarına cevap

Feke Belediye Başkanı Özen’den, milletvekili Barut’un iddialarına cevap
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Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, CHP'den istifa eden Milletvekili Ayhan Barut'un spor tesisleri iddialarına tepki gösterdi, ihalelerin şeffaf olduğunu söyledi.

Adana'da Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen Adana Milletvekili Ayhan Barut'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilçedeki spor tesisleriyle ilgili dile getirdiği iddialara tepki gösterdi. İhalelerin tamamının Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden şeffaf şekilde gerçekleştirildiğini belirten Özen, Barut'u ilçede yapılan halı sahaları ve tenis kortunu yerinde görmeye davet etti.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, 21 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. milletvekili Barut tarafından dile getirilen iddiaların ardından ilçeye kazandırılan halı sahada basın açıklaması yaptı.

Özen, açıklamasında, "21 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Ayhan Barut'un yaptığı açıklamalar üzerine bugün stadyumda bu basın açıklamasını yapma zarureti duydum. Ayhan Barut'u seçim bölgesine, Oruçlu, Ormancık, Çamurlu, Çondu, Gedikli mahallelerine yapılan halı sahaları ile Feke'ye ilk kez kazandırılan tenis kortunu yerinde görmeye davet ediyorum" dedi.

İhalelerin yasal ve şeffaf şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Özen, "Feke Belediyesi asla yandaş bir firmaya ihale etmedi. İhale, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden, şartları sağlayan uygun firmaya verildi. Bildiğim kadarıyla bu firma Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de ihalelerini almış bir firmadır. Ben bu arkadaşları daha önce tanımıyordum. Feke de şahittir, ben de şahidim, memleket de şahittir. Kendisi gelsin, yapılan çalışmaları yerinde görsün. İhale günü tanıştığımız arkadaşlarla gerekli evrakları imzaladık ve çalışmalar başladı" diye konuştu.

"Bu şikayetlerin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum"

Mahallelere kazandırılan spor yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özen, "İlk kez Oruçlu Mahallesi'ne yapılan halı sahadan kim rahatsız olabilir? Ormancık Mahallesi'ne yapılan halı sahadan kim rahatsız olabilir? Bu işlerin arkasında kimlerin olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yapılan bu şikayetlerin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bizim korkacağımız, çekineceğimiz hiçbir eksiğimiz yok. Yapılan hizmetler de ortada, eserler de ortada. İyi niyetli insanlara selam olsun. Biz kendimizden eminiz. Kötü niyetli olanların da kim olduğunu biliyoruz. Her gün onlarca vatandaşımız yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti bize iletiyor" ifadelerini kullandı.

İlçeye yeni spor yatırımlarının süreceğini belirten Özen, "Cumhurbaşkanımızın ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilçemize dört yeni halı saha daha kazandıracağız. Bizim işimiz de, sevdamız da Feke'dir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Feke Belediye Başkanı Özen’den, milletvekili Barut’un iddialarına cevap - Son Dakika

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