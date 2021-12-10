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Fendoğlu, kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi - Son Dakika

Fendoğlu, kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi

10.12.2021 12:05
Fendoğlu, kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan esnaflar için kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan esnaflar için kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi.

MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinin 4. Gününde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının Bütçelerinin görüldüğü TBMM Genel Kurulunda söz alarak esnafların talebini Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye iletti.

Fendoğlu konuşmasında, "Her iki bakanlığımızın da bütçesi hayırlara vesile olsun. Sayın Nurettin Nebati'ye de yeni görevinde başarılar diliyorum.

Sorum Maliye Bakanımıza: Esnaflarımızın sorun ve taleplerine her zaman duyarlılık göstererek esnaftan yana çözümler bulan Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan küçük ve orta ölçekli esnaflarımızın talepleri vardır. Esnafımız acil ihtiyaçları için 100 bin TL uzun vadeli ve faizsiz kredi ile girdi maliyetini azaltacak gelir ve KDV dışında değişik adlar altında alınan vergilerin birleştirilerek kademeli olarak düşürülmesini; yine, kazancının büyük bir kısmını vergi, SGK ve BAĞ-KUR ödemekle yükümlü olan esnafımıza destek olmak amacıyla BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesini bakanlığımızdan talep etmektedir" dedi. - MALATYA

Fendoğlu, kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi
Fendoğlu, kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi

Milliyetçi Hareket Partisi, Malatya, Maliye, Kredi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fendoğlu, kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi - Son Dakika


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