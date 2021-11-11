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Fendoğlu'ndan göçüğe acil müdahaleye teşekkür - Son Dakika

Fendoğlu'ndan göçüğe acil müdahaleye teşekkür

11.11.2021 10:04
Fendoğlu'ndan göçüğe acil müdahaleye teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Malatya'da 2 katlı binanın çökmesi esnasında olaylara acil müdahale eden kurumlara teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Malatya'da 2 katlı binanın çökmesi esnasında olaylara acil müdahale eden kurumlara teşekkür etti.

MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda söz alarak konuşma yaptı. Fendoğlu yaptığı konuşmasında, "Son Türk Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını vefatının 83'üncü yıl dönümünde saygıyla sevgiyle özlemle anıyorum; ruhları şad olsun. Malatya'mızda 2 katlı kevgir binanın çökmesi sebebiyle göçük altında kalan 13 vatandaşımız sağ salim çıkarılmıştır, Rabb'im şifalarını versin; can kaybı olmaması sevincimizdir. Olaya anında müdahale eden AKUT'a, AFAD'a, Büyükşehir Belediyesine, sağlık müdürlüğümüze ve Malatyalı hemşerilerimize teşekkür ederim. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü beladan ve afetlerden korusun " ifadelerini kullandı. - MALATYA

Fendoğlu'ndan göçüğe acil müdahaleye teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Malatya, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fendoğlu'ndan göçüğe acil müdahaleye teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fendoğlu'ndan göçüğe acil müdahaleye teşekkür - Son Dakika
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