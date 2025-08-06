CHP Manisa\'da neler oluyor? Ferdi Zeyrek\'in eşiyle ilgili iddialar il başkanını kızdırdı

Manisa'da merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in aktif siyasete atılarak önümüzdeki yerel seçimlerde CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilebileceği ya da milletvekilliği için değerlendirileceği iddiaları kent gündemini bir anda hareketlendirdi.

İL BAŞKANI KAPILARI KAPATTI

Kamuoyunun merakla beklediği açıklama ise CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'den geldi. Bir gazetecinin sorusu üzerine konuşan Özalper, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti.

"BU GÖREVLER VEFA ÜZERİNDEN ŞEKİLLENMEZ"

Özalper, yaptığı açıklamada "Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'e ahde vefa olarak koltuk verilmesi CHP'de mümkün değil. Bu koltuk babadan oğula geçen bir koltuk değil. Allah korusun bana bir şey olsa, eşim gelip il başkanı, milletvekili mi olacak? Nurcan Hanım siyaset yapmak isterse yapabilir ama bu görevler vefa üzerinden şekillenmez" dedi.