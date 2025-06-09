Ferdi Zeyrek\'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı

Üç gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Zeyrek'in ölüm haberini hastane önünde alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Zeyrek'in ölüm haberini hastane önünde alan Manisalılar ve sevenleri, gözyaşlarını tutamadı. O anlar kameralarca kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz günlerde evindeki havuzun makine dairesinde oluşan arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralanan Zeyrek, hastaneye kaldırılmıştı.

Zeyrek'in hayatını kaybetmesine neden olan olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. Öte yandan soruşturma için 3 savcının görevlendirildiği de bildirilmişti.