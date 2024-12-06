Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu

Politika

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği görevine emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu atandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 5-6 Aralık 2024 tarihlerinde Malta'da yapılan 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı sonucunda AGİT Genel Sekreterliği görevine adayımız Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu atanmıştır" denildi. Büyükelçi Sinirlioğlu'nun değişik coğrafyalardan farklı stratejik çıkarları temsil eden 57 üyenin onayı ile seçilmesinin Türkiye'nin saygınlığına, dış politikasına ve küresel krizlerin çözümüne yönelik izlediği aktif diplomasiye gösterilen uluslararası teveccühün yansıması olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükelçi Sinirlioğlu'nun yeni görevini en başarılı şekilde yürüteceğine ve AGİT'in sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmesine destek olacağına inancımız tamdır. Türkiye, sıcak çatışmaların ve devam eden ihtilafların bulunduğu AGİT coğrafyasında istikrar ve barışın tesisine katkı sunmaya devam edecektir." - ANKARA