Politika

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, "Yerli üretimi ve çiftçiyi koruyan bir tarım politikası benimsenmeli." dedi.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de tarımsal üretimde ciddi sorunların olduğunu savundu. Çiftçilerin zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Şenyaşar, gübre, mazot ve tohum fiyatlarının çiftçilerin üretim maliyetini yükselttiğini kaydetti.

"Yerli üretimi ve çiftçiyi koruyan bir tarım politikası benimsenmeli" diyen Şenyaşar, ürün taban fiyatlarının çiftçilerin maliyetlerini karşılayacak şekilde belirlenmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi önerisinde bulundu.

Şenyaşar, "Tarım sektörü sadece kırsal kesimde yaşayanlar için değil tüm vatandaşlar için hayati öneme sahip. Bu nedenle geleceğe yönelik planlamalar acilen yapılmalı." diye konuştu.