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FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış, İzmir'de yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış, İzmir'de yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı.

22.11.2023 - 14:39,  Güncelleme: 14:40
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İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı.

MİT İLE ORTAK OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda; FETÖ/PDY kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, örgüt yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden firari Mehmet Kamış yapılan çalışmalar neticesinde Çeşme'de yakalandı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış, İzmir'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış, İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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