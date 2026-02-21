Fico'dan Zelenskiy'e Petrol Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fico'dan Zelenskiy'e Petrol Tehdidi

Fico\'dan Zelenskiy\'e Petrol Tehdidi
21.02.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna'ya elektrik tedarikini durdurmakla tehdit etti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i, 23 Şubat Pazartesi gününe kadar Slovakya'ya petrol sevkiyatını yeniden başlatmaması durumunda Ukrayna'ya acil durumlarda gerçekleştirdikleri elektrik tedarikini durdurmakla tehdit etti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'yı acil durumlarda ülkeye gerçekleştirilen elektrik tedarikini durdurmakla tehdit etti. Fico, "Eğer Ukrayna Devlet Başkanı (Vladimir Zelenskiy) pazartesi gününe kadar Slovakya'ya petrol sevkiyatını yeniden başlatmazsa aynı gün Slovakya firmalarından Ukrayna'ya acil durumlarda gerçekleştirdikleri elektrik enerjisi tedarikini durdurmalarını isteyeceğim" ifadelerini kullandı. Fico, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana ülkesinin Ukrayna'ya yardımlarını sürdürdüğünü belirtirken, şu anda 180 bine yakın Ukraynalının Slovakya'da bulunduğunu ve bu kişilere insani yardım sağlamaya devam ettiklerinin altını çizdi. Fico, Zelenskiy'i kendilerinin barışçıl yaklaşımını anlamamakla suçladı.

"Zelenskiy, 500 milyar euro zarara yol açtı"

Fico, Zelenskiy'nin Slovakya'ya yönelik siyasi tutumuna ilişkin, "Savaşı desteklemediğimiz için Slovakya'ya düşmanca davranıyor" ifadelerini kullandı. Slovakya Başbakanı, Ukraynalı liderin Slovakya'ya önce gaz sevkiyatını durdurarak yıllık 500 milyon euro zarara yol açtığını, şimdi ise petrol sevkiyatını durdurarak ilave kayıplara ve lojistik sektöründe zorluklara neden olduğunu öne sürdü. Fico, "Zelenskiy'nin Slovakya'ya karşı kabul edilemez davranışı ve düşman bir devletmiş gibi tutumu dikkate alındığında Slovakya'nın Ukrayna için 90 milyar euro değerindeki askeri krediye dahil edilmesini reddetmem son derece yerindedir" dedi.

Slovakya petrol arıtma şirketi Slovnaft'ın geçtiğimiz Çarşamba günü Ukrayna'ya motorin ihracatını durdurduğunu, tüm üretimin iç piyasaya yönlendirileceğini hatırlatan Robert Fico, Ocak ayı sonunda Rusya'nın hava saldırısında zarar gören Druzhba petrol boru hattındaki arızanın giderildiğini bildirdi. Fico, söz konusu boru hattından Slovakya'ya petrol akışının halen gerçekleştirilmemesinin ise Zelenskiy'nin siyasi kararı olduğunu öne sürdü. - BRATİSLAVA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Slovakya, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Fico'dan Zelenskiy'e Petrol Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
ABD’den tartışma yaratacak adım NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu

19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 20:05:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Fico'dan Zelenskiy'e Petrol Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.