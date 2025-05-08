Fidan, Avusturya Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katılmak üzere geldiği Polonya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Varşova'da Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü. - VARŞOVA