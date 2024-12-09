Fidan'dan Guterres'e Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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Politika

Fidan'dan Guterres'e Suriye Görüşmesi

Fidan\'dan Guterres\'e Suriye Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Fidan, Guterres ile Suriye'deki son durumu ve uluslararası adımları değerlendirdi.

09.12.2024 19:30
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SURİYE'DEKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLDİ

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Guterres'in telefon görüşmesinde, Suriye ve bölgedeki son durum değerlendirildi.

Bakan Fidan'dan kritik

Görüşmede ayrıca, Suriye'de siyasi geçişin düzenli şekilde gerçekleşmesinin temini, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fidan'dan Guterres'e Suriye Görüşmesi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çengelköylü:
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