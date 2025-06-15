Fidan: Diplomasi İle Çatışmalar Sona Ermeli

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışmaların endişe verici olduğunu belirterek, çatışmaların sona ermesi ve İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili anlaşmazlığın çözümü için tek yolun diplomasi olduğunu ifade etti." - ANKARA