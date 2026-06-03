Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jakarta'da Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Jakarta'da Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüştü.
Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile de bir araya gelmişti. - JAKARTA
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