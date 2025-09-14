Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu başkent Doha'da Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi. - DOHA
Fidan ve Abdellaty Doha'da Buluştu
