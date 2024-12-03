Fidan ve Albares Görüşmesi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'da İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Bakan Fidan, toplantı marjında İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklar görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin, Ukrayna'daki son durumun ve NATO çerçevesindeki iş birliği konularının ele alındığını ifade etti. - BRÜKSEL