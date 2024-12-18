Fidan ve Barrot'tan Suriye Görüşmesi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Suriye'de geçiş sürecinin barışçıl ve kapsayıcı bir şekilde ilerletilmesinin önemini vurgulayan Bakan Fidan, bu süreçte uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiğini kaydetti. - ANKARA