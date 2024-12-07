Fidan ve Blinken'dan Suriye İstişaresi - Son Dakika
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Politika

Fidan ve Blinken'dan Suriye İstişaresi

Fidan, Blinken ile görüştü. Suriye'deki durumu değerlendirip yapıcı adımların önemini vurguladı.

07.12.2024 00:25
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi. Bakan Fidan, daha önceki hataların tekrarlanmamasının önemine değindi ve gelinen noktada rejimin gerçekçi hareket ederek muhalefetle diyalog kurması ve siyasi sürecin başlatılması gerektiğini kaydetti. Bölgedeki tüm aktörlerin bu yönde yapıcı bir rol oynaması gerektiğinin altını çizen Bakan Fidan, Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Bakan Fidan ayrıca, rejimin sahip olduğu kimyasal silahların bölge için bir risk haline dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasında fayda bulunduğunu ifade etti. Bölgeye insani yardım ulaşmasının önemini hatırlatan Bakan Fidan, bu hususta Türkiye'nin gerekli desteği sağladığını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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