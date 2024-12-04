Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de tamaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı. - BRÜKSEL
Son Dakika › Politika › Fidan ve Gerapetritis Brüksel'de Görüştü - Son Dakika
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