Fidan ve Gerapetritis Cenevre\'de Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı 5+1 gayriresmi toplantısına katılmak üzere bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, toplantının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi. - CENEVRE