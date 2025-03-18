Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı 5+1 gayriresmi toplantısına katılmak üzere bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, toplantının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi. - CENEVRE
Son Dakika › Politika › Fidan ve Gerapetritis Cenevre'de Buluştu - Son Dakika
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