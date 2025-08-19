Fidan ve Rubio'dan Önemli Görüşme

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmenin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bazı Avrupalı liderlerin de katılımıyla Vaşington'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi." - ANKARA