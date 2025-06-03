DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar ve dün İstanbul'da yapılan müzakerelerin sonuçları ele alındı.
Son Dakika › Politika › Fidan ve Rubio'dan Ukrayna-Rusya Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?