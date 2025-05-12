Fidan ve Şeybani Ankara\'da Bir Araya Geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.