DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Fidan ve Şeybani Ankara'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
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