Fidan ve Tatar New York\'ta Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs toplantısı için bulunduğu New York'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs toplantısı için bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. - NEW YORK