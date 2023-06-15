Figen Yüksekdağ'a verilen ceza onaylandı - Son Dakika
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Figen Yüksekdağ'a verilen ceza onaylandı

15.06.2023 10:40

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a 2016 yılında Mersin'de düzenlenen HDP Olağanüstü İl Kongresi'nde yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek verilen 1 yıl 15 günlük hapis cezasını onayladı. Yüksekdağ'ın sözleri 'terör örgütü propagandası' olarak nitelendirildi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a 2016 yılında Mersin'de düzenlenen HDP Olağanüstü İl Kongresi'nde yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek verilen 1 yıl 15 günlük hapis cezası onadı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINI ÖVÜCÜ NİTELİKLİ"

"Terör örgütü propagandası"yla verilen cezaya ilişkin onama kararında Yüksekdağ'ın sözlerinin "Özellikle Güneydoğu illerinde terör örgütünün hendek kazarak yol kapatma, gerek sivil gerekse kamu görevlilerinin can ve mal varlığını tehlikeye sokacak şekilde patlayıcı düzeneklerle ve silahla saldırıda bulunma gibi faaliyetlerine son verilmesi amacıyla güvenlik kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamında kararlılıkla yürüttüğü operasyonları protesto edici, maksadından farklı gösterici, çatışmalar sonucu öldürülen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını sahiplenici ve övücü nitelikli" olduğu öne sürüldü.

Figen Yüksekdağ
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Figen Yüksekdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Figen Yüksekdağ'a verilen ceza onaylandı - Son Dakika


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