Figen Yüksekdağ'a verilen ceza onaylandı

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a 2016 yılında Mersin'de düzenlenen HDP Olağanüstü İl Kongresi'nde yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek verilen 1 yıl 15 günlük hapis cezası onadı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINI ÖVÜCÜ NİTELİKLİ"

"Terör örgütü propagandası"yla verilen cezaya ilişkin onama kararında Yüksekdağ'ın sözlerinin "Özellikle Güneydoğu illerinde terör örgütünün hendek kazarak yol kapatma, gerek sivil gerekse kamu görevlilerinin can ve mal varlığını tehlikeye sokacak şekilde patlayıcı düzeneklerle ve silahla saldırıda bulunma gibi faaliyetlerine son verilmesi amacıyla güvenlik kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamında kararlılıkla yürüttüğü operasyonları protesto edici, maksadından farklı gösterici, çatışmalar sonucu öldürülen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını sahiplenici ve övücü nitelikli" olduğu öne sürüldü.