Filistin Alimler Derneği Başkanı Türkiye'deki Üniversitelere İsrail Sorunu ve Sömürgeciliği Anlatan Dersler Verilmesini İstedi - Son Dakika
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Politika

Filistin Alimler Derneği Başkanı Türkiye'deki Üniversitelere İsrail Sorunu ve Sömürgeciliği Anlatan Dersler Verilmesini İstedi

Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen online panelde konuşan Filistin Alimler Derneği Başkanı Dr. Vevvaf Tekruri, Türkiye'deki üniversitelere İsrail sorunu ve sömürgeciliği anlatan dersler verilmesi çağrısında bulundu. Panelde ayrıca Filistin'deki son gelişmeler ve Gazze'deki direniş de ele alındı.

11.07.2024 22:44
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Bartın Üniversitesi tarafından online olarak düzenlenen Filistin konulu panelde konuşan Filistin Alimler Derneği Başkanı Dr. Vevvaf Tekruri, Türkiye'deki üniversitelere İsrail sorunu ve sömürgeciliği anlatan dersler verilmesi için çağrıda bulundu.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) moderatörlüğünü BARÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmud Kaddum'un yaptığı panele Filistin Alimler Birliği Derneği Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri ile Beytülmakdis Öncüleri Derneği Başkanı Muharrem Güneş konuşmacı olarak katıldı. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinlikte son gelişmeler ışığında tarihten günümüze kadar uzanan Filistin konuşuldu.

Panelin açılış konuşmasını yapan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yıllardır devam eden İsrail sorunu ve zulmünün son bulana kadar Filistin'in gündemden düşürülmemesi gerektiğini ifade etti. Rektör Uzun, "Bugün burada insani ve ahlaki bir mesuliyet olarak gördüğümüz, Filistin halkının özgürlük mücadelesinin tekrar yanında durmaya çalışacağız. Hepimiz, insan olmakla olmamak arasındaki bu mücadelenin bir parçası olarak daima hakkın ve haklının yanında duracağız. Biliyoruz ki, alınan her karar ve gösterilen her çaba tarihe bir not olarak geçecektir" dedi.

Üniversitelere çağrı

Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri ise yaptığı konuşmada, Filistin konusunda Türkiye'deki üniversitelerin yapabileceği şeyler olduğunu belirterek, İsrail sorunu ve sömürgecilik konusunda üniversitelere derslerin konulmasını önerdi. Siyonizme karşı gençlerin bilgilendirilmesi çağrısında bulunan Tekruri, üniversitelerin programlarına eklenecek derslerle Filistin'de yaşananların da tarihi boyutuyla yeni nesle anlatılması gerektiğini kaydetti.

Gazze'de sürdürülen direnişin de önemine dikkat çeken Dr. Tekruri, "Bu bir ümmetin başkaldırışıdır. Yaklaşık 100 yıldan beri orada insanlar bir varoluş mücadelesi veriyor. Bugün Gazze'deki mücahitler ve Filistin halkı bu siyonizme karşı hem siyasi hem iktisadi savaş sürdürüyor. İşgal altındaki bölgeye, en çok Türkiye destek veriyor. Manevi ruhla ve dualarımızla ayakta kalıp direniyorlar. Sosyal medyada görüyoruz oradaki nesil, tanklara taşla karşı çıkıyor. Siyonistler güçlerini Batılı devletlerden alırken Filistin halkı gücünü Allah'tan alıyor" şeklinde konuştu.

Panelde konuşan Beytülmakdis Öncüleri Derneği Başkanı Muharrem Güneş ise sosyal bilimler çerçevesinde Filistin'de yaşananları ele alarak, "Tarihe baktığımızda büyük güçler, gücünün zirvesinde yenilmiştir. Bugün İsrail'in Müslüman coğrafyalarda Batı güçlerinin sınırsız desteğiyle, siyonizme karşı sempatilerle, Orta Doğu coğrafyasında ortaya koyduğu siyaset tamamen Filistin'i yok etmeye yöneliktir. İsrail özellikle Gazze'yi kendine büyük bir tehdit olarak görerek ve bölgede neden olduğu korku ve panik havasıyla Gazze'yi yerle bir ederek teknolojik imkanlarını bütün dünyaya göstermeye çalışmaktadır. Bugüne geldiğimizde bölgeye, Hiroşima'nın 6 katı kadar bomba atıldı. Ölen Filistinlilerin yüzde 40'ı ne yazık ki çocuk. Bu tarihte benzeri görülmemiş bir savaş. Filistin halkının gösterdiği bu direniş, Gazze'nin bütünlüğü için sonuna kadar devam etmelidir" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Filistin Alimler Derneği Başkanı Türkiye'deki Üniversitelere İsrail Sorunu ve Sömürgeciliği Anlatan Dersler Verilmesini İstedi - Son Dakika

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