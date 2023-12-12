 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Moskova ziyareti için yeni tarih belirlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Moskova ziyareti için yeni tarih belirlenecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sonbaharda gerçekleştirmesi planlanan ancak İsrail'in Gazze saldırılarının ardından ertelenen Moskova ziyareti için yeni bir tarih belirlenecek.

Filistin Devlet Başkanı Abbas\'ın Moskova ziyareti için yeni tarih belirlenecek
12.12.2023 - 12:22,
Abone Ol

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sonbaharda gerçekleştirmesi planlanan ancak ertelenen Moskova ziyareti için yeni bir tarih belirlenecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sonbaharda gerçekleştirmeyi planladığı ancak İsrail'in Gazze saldırılarının ardından ertelenen Moskova ziyareti için yeni tarih belirleniyor. Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafiz Nofal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistin ve Rusya taraflarının Abbas'ın ziyareti için yeni bir tarih belirlemek noktasında hemfikir olduğunu söyledi. Nofal, "Mahmud Abbas, Moskova'yı ziyaret etmekten memnuniyet duyuyor ancak, yaşananlar nedeniyle yeni bir tarih belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 27 Kasım'da yaptığı açıklamada Abbas'ın Moskova ziyareti için tarihin belirlenmediğini ifade ederek, görüşmelerin sürdüğünü dile getirmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mahmud Abbas, Filistin, Moskova, Gazze, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Moskova ziyareti için yeni tarih belirlenecek - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:20:50. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Moskova ziyareti için yeni tarih belirlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement