Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Abbas, 15 Ağustos perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Abbas, 15 Ağustos perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir."dedi. - ANKARA